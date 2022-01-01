Эта серия пока недоступна
Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 17 смотреть онлайн
О сериале
Осваиваем сложные игры с песком и попутно знакомимся с городской инфраструктурой. Учимся распознавать и проговаривать свои чувства, искать компромисс и мириться после ссоры. Волчонок У с друзьями наглядно покажут малышам как с помощью ведерка и лопатки можно построить из песка большой город. А в ходе строительства ребята узнают какие в нём бывают объекты — дома, дороги, мост через реку, больница, магазины, парковка, стадион и прочее. Кроме обучения технологии игры с песком, в серии уделяется внимание таким чувствам как обида и злость. Цыплёнок с Лисёнком ссорятся и каждого переполняют отрицательные эмоции. Как их можно описать, на что они похожи? И что нужно сделать, чтобы хорошее настроение вернулось, а друзья помирились? На все эти вопросы малышам ответят Цветняшки.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
- ГОРежиссёр
Гаянэ
Охота
- МНРежиссёр
Марина
Нефедова
- ВСАктриса
Варвара
Саранцева
- ИУАктриса
Ирина
Уханова
- Актёр
Антон
Макарский
- МИАктриса
Мария
Иващенко
- АШАктриса
Анастасия
Шестовская
- ЕИАктриса
Екатерина
Иванчикова
- Актёр
Евгений
Вальц
- ЭМАктриса
Элиза
Мартиросова
- АШСценарист
Анна
Шелегина
- АШПродюсер
Анна
Шелегина
- ЯАПродюсер
Яна
Андрейчикова
- ААПродюсер
Антон
Андрейчиков
- ОАПродюсер
Ольга
Аргинбаева
- КАХудожник
Константин
Ануфриев
- ДНМонтажёр
Динара
Незаметдинова
- ЯПКомпозитор
Яна
Писаревская