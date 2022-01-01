Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 17 смотреть онлайн

Город из песка
Город из песка
Город из песка
О сериале

Осваиваем сложные игры с песком и попутно знакомимся с городской инфраструктурой. Учимся распознавать и проговаривать свои чувства, искать компромисс и мириться после ссоры. Волчонок У с друзьями наглядно покажут малышам как с помощью ведерка и лопатки можно построить из песка большой город. А в ходе строительства ребята узнают какие в нём бывают объекты — дома, дороги, мост через реку, больница, магазины, парковка, стадион и прочее. Кроме обучения технологии игры с песком, в серии уделяется внимание таким чувствам как обида и злость. Цыплёнок с Лисёнком ссорятся и каждого переполняют отрицательные эмоции. Как их можно описать, на что они похожи? И что нужно сделать, чтобы хорошее настроение вернулось, а друзья помирились? На все эти вопросы малышам ответят Цветняшки.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

8.9 КиноПоиск

