Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 25 смотреть онлайн
О сериале
Знакомимся с профессией космонавта, погружаемся в тему космоса и разучиваем название планет солнечной системы. А заодно учимся аппликации и повторяем названия основных геометрических форм.
На страничке у Зайчонка все заняты увлекательным делом — делают с помощью аппликации космическую ракету! Ракета получилась такая замечательная, что друзьям захотелось поиграть в космонавтов и отправиться на ней в космос исследовать разные планеты.
Повторяя за героями, малыши научатся создавать аппликации из простых геометрических форм и узнают как можно перейти от творческого занятия к увлекательной сюжетно-ролевой игре. А родителям серия подскажет хороший способ закончить детскую игру без слёз и обид.
Сериал Космонавты 2 сезон 25 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время6 мин / 00:06
Рейтинг
- ГОРежиссёр
Гаянэ
Охота
- МНРежиссёр
Марина
Нефедова
- ВСАктриса
Варвара
Саранцева
- ИУАктриса
Ирина
Уханова
- Актёр
Антон
Макарский
- МИАктриса
Мария
Иващенко
- АШАктриса
Анастасия
Шестовская
- ЕИАктриса
Екатерина
Иванчикова
- Актёр
Евгений
Вальц
- ЭМАктриса
Элиза
Мартиросова
- АШСценарист
Анна
Шелегина
- АШПродюсер
Анна
Шелегина
- ЯАПродюсер
Яна
Андрейчикова
- ААПродюсер
Антон
Андрейчиков
- ОАПродюсер
Ольга
Аргинбаева
- КАХудожник
Константин
Ануфриев
- ДНМонтажёр
Динара
Незаметдинова
- ЯПКомпозитор
Яна
Писаревская