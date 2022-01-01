Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 25 смотреть онлайн

Знакомимся с профессией космонавта, погружаемся в тему космоса и разучиваем название планет солнечной системы. А заодно учимся аппликации и повторяем названия основных геометрических форм.

На страничке у Зайчонка все заняты увлекательным делом — делают с помощью аппликации космическую ракету! Ракета получилась такая замечательная, что друзьям захотелось поиграть в космонавтов и отправиться на ней в космос исследовать разные планеты.

Повторяя за героями, малыши научатся создавать аппликации из простых геометрических форм и узнают как можно перейти от творческого занятия к увлекательной сюжетно-ролевой игре. А родителям серия подскажет хороший способ закончить детскую игру без слёз и обид.



Сериал Космонавты 2 сезон 25 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.