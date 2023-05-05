Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 27 смотреть онлайн бесплатно

Рассказываем малышам о вопросах экологии и о том, какую роль дети могут сыграть в сохранении окружающей среды. А заодно закрепляем представления юных зрителей о различных цветах: клубничный - красный, персиковый - желтый.



В новой серии малыши узнают, что нельзя бросать мусор в неположенных местах и увидят, как правильно разделять отходы. Главные герои мультсериала вдохновят детей стать настоящими друзьями планеты и на своем примере покажут, как просто ухаживать за миром вокруг!

