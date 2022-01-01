Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Сегодня малышей ждет настоящее приключение! Дедушка Волк прислал Волчонку У карту сокровищ и предложил поискать клад, который он спрятал где-то на синей страничке. Друзьям предстоит проявить смекалку, чтобы сориентироваться по карте, дойти до указанного места и…Ура! Сокровища найдены, все прыгают от радости, танцуют и поют. Серия выполняет задачу развития эмоционального интеллекта, рассказывая детям что такое радость и в каких ситуациях мы испытываем это чувство. А также подсказывает родителям идею увлекательной и полезной игры «Найди клад». Взаимодействуя с песком, копая в нем ямки в поисках предметов, дети развивают сенсорные навыки и тренируют концентрацию, которая нужна для достижения цели. При этом, работа с простейшей картой учит ориентироваться в пространстве, а игра с цветными стёклышками хорошо развивает воображение.



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