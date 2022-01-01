Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 19 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Осваиваем новый вид творческого досуга — театральную постановку, учимся двигаться под музыку и развиваем чувство ритма. А заодно знакомимся с Африкой и животными, которые там живут. Чтобы развеселить попугая Дудуду, который скучает по Африке, Котёнок Мур придумал целое театральное представление. Друзья надели маски африканских животных — слона, жирафа, зебры, крокодила и обезьян и станцевали весёлый танец, который напомнил попугаю про его родину. Серия расширяет кругозор и словарный запас малышей, рассказывая им про такой замечательный континент как Африка и её обитателей. А также подсказывает родителям идею для домашнего костюмированного представления, которое будет развивать музыкальный слух, чувство ритма и воображение.



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