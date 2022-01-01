Цветняшки (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 32 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Дедушка Волк – настоящий спасатель! Он спешит на помощь маленькому Китенку, который потерял свою маму в море. Волчонок У и его друзья не смогли остаться в стороне и решили помочь Дедушке. У друзей непростая задача – развлечь малыша Китенка, пока Дедушка разыскивает маму. Друзья справились, а Дедушка Волк помог малышу. Серия о роли взрослых в жизни малышей, о значении старшего поколения в воспитании. Смотрите серию, а потом расспросите своих дедушек об их приключениях



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