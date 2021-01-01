Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 54 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Ту-ту-ту, труба зовёт! Скорей включайте музыкальную серию, где Котёнок Мур и его друзья дают замечательный концерт. Они сегодня трубачи — каждый играет на своей трубе и получается красивая, звонкая песня. Капельки Цветняшки в восторге! Серия рассказывает детям про такой музыкальный инструмент, как труба. При этом, ребята знакомятся с техникой игры на духовом инструменте — герои показывают, как вдыхать воздух и затем его выдыхать, чтобы инструмент зазвучал. Предложите малышу потренироваться с игрушечной трубой, такая дыхательная гимнастика отлично развивает легкие.



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