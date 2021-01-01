Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В двадцатой серии волшебный альбом открывается на белой, зимней страничке. Тут наступило утро и ярко светит солнце. Зайчонку Скок пора умываться и чистить зубы. Но вдруг у солнышка куда-то исчезли все лучики! Сумеют ли Зайчонок Скок и его друзья решить эту задачу? Эта серия познакомит малыша с навыками пальчикового рисования прямых линий, а также навыками гигиены.



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