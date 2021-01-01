Лучики
Wink
Детям
Цветняшки
1-й сезон
Лучики
8.72021, Лучики
Мультсериалы0+

Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

В двадцатой серии волшебный альбом открывается на белой, зимней страничке. Тут наступило утро и ярко светит солнце. Зайчонку Скок пора умываться и чистить зубы. Но вдруг у солнышка куда-то исчезли все лучики! Сумеют ли Зайчонок Скок и его друзья решить эту задачу? Эта серия познакомит малыша с навыками пальчикового рисования прямых линий, а также навыками гигиены.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

8.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Цветняшки»

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