Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 35 смотреть онлайн

На белой страничке у Зайчонка Скок самая настоящая зима и очень морозно! Морозом сковано все вокруг. Но Зайчонок Скок не боится мороза, капельки-Цветняшки помогли теплее одеться Зайчонку. А потом Зайчонок Скок вместе с друзьями помогут морозу нарисовать узоры на окнах. В этой серии малыш познакомится с таким явлением как мороз. Герои покажут, как важно теплее одеваться в такую погоду, выходя на прогулку. Также малыш вместе с Зайчонком Скок освоит навыки пальчикового рисования закругленных линий.



