Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 48 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Оле-оле! На красной страничке сегодня состоится настоящий футбольный матч! Приготовьтесь болеть за любимых героев. Лисёнок Айяяй и его друзья сыграют в футбол и заодно познакомят малышей с новыми словами, такими как — футбольные ворота, пас, гол, вратарь, угол атаки и другими спортивными терминами. Во время матча пошёл дождь, и наши герои все испачкались в пылу игры. Но не беда — надо просто принять душ, потереться хорошенько мочалкой с мылом, и вся грязь исчезнет без следа. В конце серии ребят ждет новая красивая колыбельная о том, как Лисёнку Айяяй приснилось, что он забил виртуозный гол и стал чемпионом. «Пусть не знают мечты ни границ, ни преград. Ты мечтай, мой малыш и ни шагу назад» — под нежную мелодию звучат слова, наполненные отцовской нежностью.



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