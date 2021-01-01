Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 38 смотреть онлайн

На красной страничке у Лисёнка Айяяй сегодня много красного цвета: красный арбуз, красная малина, красное закатное солнышко, красная земляника. А еще красный обруч, с которым можно придумать много разных интересных игр! Друзья собираются вместе и находят много разноцветных обручей - белый, синий, зелёный, жёлтый и красный, а Лисёнок Айяяй покажет, как можно заниматься и играть с обручем. После игр очень важно убрать за собой все игрушки! Друзья помогают Лисёнку собрать игрушки и навести порядок на красной страничке волшебного альбома.



