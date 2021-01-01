Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 38 смотреть онлайн
О сериале
На красной страничке у Лисёнка Айяяй сегодня много красного цвета: красный арбуз, красная малина, красное закатное солнышко, красная земляника. А еще красный обруч, с которым можно придумать много разных интересных игр! Друзья собираются вместе и находят много разноцветных обручей - белый, синий, зелёный, жёлтый и красный, а Лисёнок Айяяй покажет, как можно заниматься и играть с обручем. После игр очень важно убрать за собой все игрушки! Друзья помогают Лисёнку собрать игрушки и навести порядок на красной страничке волшебного альбома.
Сериал Обручи 1 сезон 38 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
8.9 КиноПоиск
- ГОРежиссёр
Гаянэ
Охота
- МНРежиссёр
Марина
Нефедова
- ВСАктриса
Варвара
Саранцева
- ИУАктриса
Ирина
Уханова
- Актёр
Антон
Макарский
- МИАктриса
Мария
Иващенко
- АШАктриса
Анастасия
Шестовская
- ЕИАктриса
Екатерина
Иванчикова
- Актёр
Евгений
Вальц
- ЭМАктриса
Элиза
Мартиросова
- АШСценарист
Анна
Шелегина
- АШПродюсер
Анна
Шелегина
- ЯАПродюсер
Яна
Андрейчикова
- ААПродюсер
Антон
Андрейчиков
- ОАПродюсер
Ольга
Аргинбаева
- КАХудожник
Константин
Ануфриев
- ДНМонтажёр
Динара
Незаметдинова
- ЯПКомпозитор
Яна
Писаревская