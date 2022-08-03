Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Откроем белую страничку нашего волшебного альбома? Здесь красиво искрится снег и прыгает Зайчонок Скок — «белый хвостик и бочок». Зайчонок очень любит рисовать. «Альбом и краски со мной навсегда!» — поёт Скок. Порисуем вместе с ним? Зайчонок гуляет по своей страничке. Вокруг белым-бело: всё покрыто снегом! Но вот ёлочка, у которой почему-то нет снежной шубки. Без неё очень холодно! Скок знает, как помочь ёлочке: нужно нарисовать ей шубку. Капельки Цветняшки помогут нам! Возьмём белую краску, окунём в неё пальчик, проведём им по каждой веточке — и вот, ёлочке больше не холодно!

