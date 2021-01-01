Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В шестой серии Цыплёнок Пи учит малыша строить башенку из кубиков. Но у него никак не получается справиться с верхним кубиком — он так и норовит упасть! Тогда на помощь Цыплёнку приходят друзья. Вместе им удаётся собрать высокую башню! «Зелёный, белый, красный, синий — будет башенка красивой!» — поют они. А вот и Курочка Коко! Пока герои строили башню, она сварила кашу. Цыплёнок угощает ею друзей в благодарность за помощь. А после вкусного ужина не забываем сказать «спасибо» Курочке! Но вот ужин закончен, башенка построена, другие игры тоже сыграны — пришла пора прощаться с друзьями и ложиться в кровать: «Спят все игрушки в нашем сказочном шкафу: мячик, книжка, куклы, кубики в углу. . . »



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