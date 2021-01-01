Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 26 смотреть онлайн

В этом выпуске Цыплёнок Пи познакомит малышей с интересной игрой — собери картинку из частей. Игра направлена на развитие логического мышления, а заодно закрепляет названия цветов и частей тела – ножки, хвостик, голова…Кстати, а для чего нужен хвостик? Про это в мультике есть целая песенка. Из цветных кубиков Цыплёнок собирает по частям портреты остальных героев мультика – Волчонка, Лисёнка, Котёнка и Зайчонка. А вот они и сами пришли в гости. Только у них нет игрушек. Что нужно сделать если у друзей нет игрушек? Правильно, поделиться. Ведь вместе играть гораздо веселее. Как и всегда, в конце серии прозвучит милая колыбельная, которая подготовит маленьких зрителей ко сну.



