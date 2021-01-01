Хор
Wink
Детям
Цветняшки
1-й сезон
Хор
8.72021, Хор
Мультсериалы0+

Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн бесплатно

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1-й сезон2-й сезон

Сюжет

У Котёнка появилась замечательная идея! Он хочет спеть песню хором со своими друзьями. Волчонок У, Лисёнок Айяяй, Цыплёнок Пи и Зайчонок Скок пришли на страничку к Котёнку, чтобы спеть вместе на сцене, но каждый затягивает свою песню и получается полная неразбериха. Оказывается, чтобы получился хор, нужно, чтобы все пели одну песню! Хорошо, что рядом есть птички. Они научат всех петь слаженно и по нотам. Наконец, друзья поют песенку хором и у них здорово получается. После выступления надо обязательно подкрепиться (и заодно познакомиться с вилкой), а потом приходит время готовиться ко сну под нежные звуки колыбельной.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

8.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Цветняшки»

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