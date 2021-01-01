Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

У Котёнка появилась замечательная идея! Он хочет спеть песню хором со своими друзьями. Волчонок У, Лисёнок Айяяй, Цыплёнок Пи и Зайчонок Скок пришли на страничку к Котёнку, чтобы спеть вместе на сцене, но каждый затягивает свою песню и получается полная неразбериха. Оказывается, чтобы получился хор, нужно, чтобы все пели одну песню! Хорошо, что рядом есть птички. Они научат всех петь слаженно и по нотам. Наконец, друзья поют песенку хором и у них здорово получается. После выступления надо обяз�ательно подкрепиться (и заодно познакомиться с вилкой), а потом приходит время готовиться ко сну под нежные звуки колыбельной.



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