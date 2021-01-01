Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн

Новый год!
Новый год!
8.82021, Новый год!
О сериале

Сериал-мюзикл для самых маленьких, созданный командой аниматоров, детских психологов и педагогов с учeтом особенностей детского восприятия видеоконтента. Проект подходит для первого знакомства малыша с мультфильмами. Его цель — всестороннее развитие ребeнка в игровой форме.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

8.9 КиноПоиск

