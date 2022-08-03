Лисёнок Айяяй
Wink
Детям
Цветняшки
1-й сезон
Лисёнок Айяяй
8.82021, Лисёнок Айяяй
Мультсериалы, Мюзикл0+

Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

В третьей серии Капельки Цветняшки приглашают нас на красную страничку волшебного альбома. Здесь живет Лисёнок Айяяй — настоящий спортсмен! Он здоровается с малышом и представляется. Больше всего на свете Айяяй любит бегать и прыгать. Пора играть! У Лисёнка есть интересная песенка-игра про части тела. Повторяя движения персонажа и подпевая ему, малыш выучит, где находятся ушки, глазки, ручки и ножки. Как здорово! Но игра утомила Лисёнка, ему пора отдыхать. Тёплый ветерок очень кстати принёс на красную полянку колыбельку и укрыл его одеялком. «Баю-баю-бай, Айяяй, Айяяй, вместе с ветерком ты во сне полетай. . . »

Страна
Россия
Жанр
Мюзикл, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

8.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Цветняшки»