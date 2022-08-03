Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

В третьей серии Капельки Цветняшки приглашают нас на красную страничку волшебного альбома. Здесь живет Лисёнок Айяяй — настоящий спортсмен! Он здоровается с малышом и представляется. Больше всего на свете Айяяй любит бегать и прыгать. Пора играть! У Лисёнка есть интересная песенка-игра про части тела. Повторяя движения персонажа и подпевая ему, малыш выучит, где находятся ушки, глазки, ручки и ножки. Как здорово! Но игра утомила Лисёнка, ему пора отдыхать. Тёплый ветерок очень кстати принёс на красную полянку колыбельку и укрыл его одеялком. «Баю-баю-бай, Айяяй, Айяяй, вместе с ветерком ты во сне полетай. . . »

