Стройка
Wink
Детям
Цветняшки
1-й сезон
Стройка
8.72021, Стройка
Мультсериалы0+

Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 41 смотреть онлайн бесплатно

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Сюжет

Цыплёнок Пи проснулся в прекрасном настроении. Мама подарила ему конструктор! Вместе с друзьями можно построить из разноцветных блоков целый игрушечный город и заодно познакомиться со строительными инструментами — молоточком, мастерком, шуруповертом и лопатой. Стройка — это очень интересно! Цыплёнок Пи так увлекся игрой, что сам не заметил, как устал и уснул прямо среди кубиков под нежные звуки колыбельной. Серия хорошо подходит для вечернего просмотра. Совет: дайте малышу конструктор или кубики, чтобы он мог играть в стройку вместе с героями мультика.

Сериал Стройка 1 сезон 41 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

8.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Цветняшки»

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