Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 41 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Цыплёнок Пи проснулся в прекрасном настроении. Мама подарила ему конструктор! Вместе с друзьями можно построить из разноцветных блоков целый игрушечный город и заодно познакомиться со строительными инструментами — молоточком, мастерком, шуруповертом и лопатой. Стройка — это очень интересно! Цыплёнок Пи так увлекся игрой, что сам не заметил, как устал и уснул прямо среди кубиков под нежные звуки колыбельной. Серия хорошо подходит для вечернего просмотра. Совет: дайте малышу конструктор �или кубики, чтобы он мог играть в стройку вместе с героями мультика.



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