Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Десятая серия мультфильма «Цветняшки» — о белой страничке волшебного альбома. Сегодня здесь шумно чирикают птички. Что случилось? «Кушать птичкам нечего — ой-ой-ой!» Но Зайчонок Скок знает, что делать, и обязательно придёт на помощь! Где же он возьмёт зёрнышки, чтобы накормить голодных птичек? Он их нарисует! Хорошо, что жёлтая краска и альбом уже под рукой. А рассыпать получившиеся зёрнышки по кормушкам и повесить их на деревья помогут друзья — Котёнок, Цыплёнок, Лисёнок и Волчонок: «Дружно мы кормушки подняли — раз! Будет нашим птичкам зерна запас!» Ура, теперь птичкам не страшна никакая зима — и за это мы обязательно поблагодарим друзей, не забыв про важное слово — «спасибо». Ну а теперь можно и отдохнуть — тем более, что кисти и краски уже рисуют для малышей красивые цветные сны. . .



Сериал Зернышки 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.