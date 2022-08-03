Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 49 смотреть онлайн бесплатно

Скорей занимайте места в зрительном зале, сегодня на зелёной страничке вас ждет необычный концерт — выступление настоящего оркестра! Курочка Коко задает мелодию на фортепиано, Зайчонок Скок отбивает ритм на барабане, Цыплёнок Пи играет на металлофоне, Волчонок У — на трубе, Лисёнок Айяяй выводит красивое соло на скрипке. А Котёнок Мур в бабочке и фраке руководит оркестром как профессиональный дирижёр. «Музыканты на местах, инструменты на руках. Дирижёр взмахнул рукой, льется музыка рекой!». Концерт получился очень душевный и в конце музыкантов ждут заслуженные овации от восторженных зрителей. Эта серия расскажет детям что такое музыкальный оркестр, познакомит с новыми инструментами — трубой, скрипкой, фортепиано. А также — с понятиями “бис”, “браво”, “овации” и “дирижёр”. Найдите дома любые музыкальные инструменты и предложите малышу всей семьей сыграть в оркестр.

