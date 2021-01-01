Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В одиннадцатой серии мультфильма мы вместе с Цыплёнком Пи оказываемся на жёлтой страничке волшебного альбома. Капельки Цветняшки с самого утра успели пошалить здесь — разбросали разноцветные кубики. Что скажет на это Курочка Коко? «Нужно гору разобрать, беспорядок весь убрать!» — Цыплёнок с друзьями принимаются за дело! Они складывают кубики в башни и заодно повторяют цвета. Котёнок строит зелёную башню, Лисёнок — красную, Волчонок — синюю, Зайчонок — белую, а Цыплёнок — жёлтую. «Башни строятся, смотри, разноцветные они!» Ура, друзья справились, теперь на страничке порядок! А вот и Курочка Коко зовёт обедать. Но перед едой нам нужно не забыть помыть ручки! Цыплёнок покажет, как правильно сделать это.



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