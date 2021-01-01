Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Сегодня на жёлтой странице Цыплёнка Пи ждёт любопытная игра. На полянке разложены фигуры разных форм: треугольник, квадрат, круг, звезда, цветок. Как же с ними можно поиграть? Курочка Коко поможет Цыплёнку Пи и его друзьям разобраться с формами фигур и поиграть в занятную игру с сортером. Ну а после игры можно и вкусно покушать, обязательно помыв перед этим руки. Цыплёнок Пи и его друзья с удовольствием собираются вместе за стол и съедают вкусную кашу без остатка, показывая нам свои пустые тарелочки. В этой серии малыш познакомится с геометрическими фигурами, научится сопоставлять предметы, а также узнает правила игры с сортерами. Повторяйте игру по мотивам мультика вместе с малышом для закрепления навыков.



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