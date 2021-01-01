Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В девятой серии мультфильма перед нами открывается зелёная страничка волшебного альбома. Нас встречает Котёнок Мур — певец и музыкант. Вместе с друзьями он готовится к концерту: «Мне песни нужно сочинять, на сцене буду выступать!» Котёнок сочиняет новую песенку, но что-то у него не получается. Чтобы помочь ему, друзья достают погремушки и затевают весёлую игру, звеня ими то тише, то громче, то и вовсе пряча их за спинками. После такой разминки Котёнок с лёгкостью заканчивает работу над своей песенкой и выступает с ней со сцены! Ура! В конце выступления друзья дарят Котёнку цветы, а он не забывает поблагодарить их за помощь — ведь его песенка сложилась благодаря игре с погремушками, в которую они сыграли вместе! Концерт окончен, пора отдыхать, и наш Котёнок сладко засыпает, напевая последнюю на сегодня песенку — колыбельную: «Мур-мур-мур-мур-мур — тихо котик поёт, мур-мур-мур-мур-мур — быстро котик заснёт. . . »



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