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Детям
Цветняшки
1-й сезон
Ручеек
8.72021, Ручеек
Мультсериалы0+

Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 29 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

В этой серии волшебный альбом открывается на зелёной страничке, ведь мы в гостях у Котёнка Мур. Здесь весна, капель, поют птички и светит солнышко. Но вот беда, ручеёк проснулся после зимы и забыл свою песенку. Кто как не Котёнок Мур поможет ручейку? Он сочиняет свою песенку, играя её на металлофоне. И вот ручеёк снова журчит и поёт свою песенку вместе с Котёнком. В конце серии, как обычно, звучит красивая колыбельная. Милая, спокойная, музыкальная серия, которая поможет малышу познакомиться с таким временем года как весна, узнать новый музыкальный инструмент металлофон, а также разовьёт слуховое восприятие.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

8.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Цветняшки»

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