Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Двенадцатая серия — наш альбом открывается на синей страничке, где живёт Волчонок У. Здесь сегодня непогода: «На страничке синей сегодня гром, молния сверкает, бом-бом-бом-бом». Льёт такой сильный дождь, что начинается потоп! Волчонок весь промок — от тельняшки до хвоста. И хотя он любит воду, тут он не на шутку испугался: «Что же делать, как мне быть?» Хорошо, что есть друзья, готовые прийти (а точнее, приплыть) на помощь! «Эй, ведерко наполняй, всю водичку собирай», — поют они и вычерпывают всю лишнюю воду. Дождь тем временем заканчивается, на небе появляется радуга. «Высыхает синий дом, вот и солнце за холмом». Ура! Оказавшись дома после такой прогулки-приключения, нужно не забыть о важном правиле гигиены и помыть руки! И, конечно, вовремя лечь отдыхать — а сладко уснуть Волчонку, как всегда, поможет колыбельная: «Плывёт наш кораблик в ночные моря, по синему небу, где звёзд города. Здесь добрые сны притаились и ждут, когда малыши крепко-крепко уснут…»



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