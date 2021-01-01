Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 50 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Маленький художник, Зайчонок Скок, нарисовал портрет козлика. Но чего-то ему не хватает…Точно, бороды! «Ме-ме-ме, ме-ме-ме, бороду верните мне», — грустно поет козел. Зайчонок знает как помочь — надо просто позвать друзей и нарисовать ему бороду! Цветняшки несут краски, и все дружно берутся за дело. Сначала выбирают цвет — конечно, белый! А потом макают пальчики в краску и дорисовывают бороду козлу. Вот теперь другое дело, козел очень доволен! Друзьям так понравилось, что они пририсовывают белые бороды и себе. А потом идут в душ отмываться. Эта серия познакомит детей с таким домашним животным как козел, поможет потренировать навыки пальчикового рисования и расскажет о важных правилах гигиены. Обсудите с малышом увиденное в мультике и порисуйте козлика с бородой, чтобы лучше закрепить полученные знания.



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