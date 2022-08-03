Овечка
Wink
Детям
Цветняшки
1-й сезон
Овечка
8.82021, Овечка
Мультсериалы, Мюзикл0+

Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 25 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

В этом выпуске Цветняшки проведут для малышей веселый урок рисования. Зайчонок нарисовал овечку, но что-то с ней не так. Оказывается, овечка грустит, потому что у нее нет колечек! Но это легко исправить — нужно просто взять краску и нарисовать на овечке много кружочков. Капельки Цветняшки показывают Зайчонку и его друзьям как правильно это делать.

Страна
Россия
Жанр
Мюзикл, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

8.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Цветняшки»