В этом выпуске Цветняшки проведут для малышей веселый урок рисования. Зайчонок нарисовал овечку, но что-то с ней не так. Оказывается, овечка грустит, потому что у нее нет колечек! Но это легко исправить — нужно просто взять краску и нарисовать на овечке много кружочков. Капельки Цветняшки показывают Зайчонку и его друзьям как правильно это делать.

