Восемнадцатая серия мультфильма: наш волшебный альбом открывается на красной страничке, и к нам навстречу спешит Лисёнок Айяяй. Сегодня он с мячом в руках! Посмотрим, сколько разных игр можно изобрести с этим круглым предметом? Я мячик, мячик, мячик, Я прыгаю как зайчик, Ладошкой хлопни ты по мне — И прыгну в ручки я к тебе! Лисёнок и его друзья придумывают с разноцветными мячиками целых пять замечательных игр, развивающих ловкость, координацию движений и скорость реакции. Сначала они подкидывают и бегут ловить красный мячик. Затем пинают ногой и пытаются догнать синий мячик. Потом перекатывают друг другу по земле белый мячик. Далее — бросают зелёный мячик так, чтобы он успел отскочить от пола прежде, чем второй игрок поймает его. И наконец в последней, самой сложной, игре друзья встают в круг и кидают жёлтый мячик друг другу — из рук в руки! Какая славная получилась тренировка! Ну а после неё мы не забудем почистить зубки и ляжем отдыхать под любимую колыбельную, которую сегодня поёт папа.

