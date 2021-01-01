Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В девятнадцатой серии мультфильма Капельки Цветняшки открывают свой альбом на зелёной странице. Сегодня здесь громко чирикают птички. Только у одной из них не получается произнести ни звука. «Эй, Котёнок, помоги, птичку петь ты научи!» Кажется, у Котёнка есть идея, как это сделать! Он знает, что такое артикуляционная гимнастика, и подсказывает птичке несколько упражнений. Сначала они прокричат «А-а-а!», широко раскрыв рты. Потом покажут нам зубы, вытянут губы в трубочку, высунут язык и поболтают им вправо-влево. А малышу предложат присоединяться и выполнять упражнения вместе с ними. Ура, после такой замечательной гимнастики наша птичка запела: «Чик-чирик!» — и, конечно, не забыла поблагодарить всех за помощь. Ну а теперь пора и отдохнуть!



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