Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн

На синей страничке зной и жара, и ярко светит солнце. Деревья, цветочки все ждут дождик. Но кто это прилетел к Волчонку У в гости на его страничку? Это стрекоза! Волчонок У и его друзья с радостью её встречают и танцуют забавный танец стрекозы все вместе. Но вот беда, стрекоза намочила в пруду свои крылышки и не может лететь. Волчонок У знает как помочь, солнышко быстро высушит крылышки стрекозе! И вот она снова может летать. В этой серии малыши познакомятся со свойствами предметов «мокрое-сухое», а также смогут разучить новый красивый танец. Повторяйте вместе с детьми!



Сериал Стрекоза 1 сезон 32 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.