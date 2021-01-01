Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн

Стрекоза
1-й сезон
О сериале

На синей страничке зной и жара, и ярко светит солнце. Деревья, цветочки все ждут дождик. Но кто это прилетел к Волчонку У в гости на его страничку? Это стрекоза! Волчонок У и его друзья с радостью её встречают и танцуют забавный танец стрекозы все вместе. Но вот беда, стрекоза намочила в пруду свои крылышки и не может лететь. Волчонок У знает как помочь, солнышко быстро высушит крылышки стрекозе! И вот она снова может летать. В этой серии малыши познакомятся со свойствами предметов «мокрое-сухое», а также смогут разучить новый красивый танец. Повторяйте вместе с детьми!

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

8.9 КиноПоиск

