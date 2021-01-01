Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Раннее утро на жёлтой страничке нашего волшебного альбома. Цыплёнок Пи просыпается и готовится встретить новый день. Он начинается с важных рутинных дел: Пи заправляет свою кроватку, умывается и чистит зубы, «говоря микробам кыш-кыш-кыш». Ой! Пока Цыплёнок был занят утренними делами, у мамы произошла неприятность — порвались и рассыпались её любимые разноцветные бусы. Нужно их починить! Цыплёнок вместе с друзьями превращает это занятие в игру: «В ручку бусину берём, в ней отверстие найдём. Ниточку другой рукой в бусинку вдевай со мной!» Вот и готовы новые бусы для мамы. Как здорово! Она очень обрадуется такому подарку!



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