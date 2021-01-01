Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн
О сериале
В четырнадцатой серии наш волшебный альбом открывается на зелёной страничке. Здесь кипит подготовка к концерту Котёнка, всюду его афиши! «Премьера снова у меня, концерта ждут все мои друзья», — напевает Мур. В программе — новый танец! Премьера всё ближе, а у Котёнка никак не выходит танец. Хорошо, что друзья рядом: Цыплёнок, Волчонок, Лисёнок и Зайчонок вооружились бубнами и спешат помочь Котёнку. В такой компании всё обязательно получится! Браво, отличный вышел танец! Похлопаем друзьям и предложим им подкрепиться сочными яблоками и отдохнуть. Только перед этим не забудем помыть ручки.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
8.9 КиноПоиск
