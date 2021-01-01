Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 42 смотреть онлайн
О сериале
Свистать всех наверх! В этой серии мы совершим настоящее морское путешествие по синей страничке вместе с Волчонком У! Мечтатель Волчонок представляет, как он станет капитаном и отправится в дальнее плавание на большом корабле вместе со своими друзьями. А друзья тут как тут, надевают матросские фуражки и забираются на борт корабля. «Наш кораблик «ту-ту-ту», пропоет «ту-ту» в трубу. Якорь — на борт, полный ход! И кораблик наш плывет». В пути мы покачаемся на волнах и станцуем танец моряка, увидим в подзорную трубу дельфинов, кита и даже акулу! А в конце поучимся мыть шваброй палубу. После таких приключений нужно как следует отдохнуть. В этом нам, как всегда, поможет красивая колыбельная — нежная песенка про кораблик, который путешествует во сне. А во сне, как известно, возможно все — «хочешь в море-океане погуляй под парусами. Поброди на дне морском, загляни к улитке в дом».
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
- ГОРежиссёр
Гаянэ
Охота
- МНРежиссёр
Марина
Нефедова
- ВСАктриса
Варвара
Саранцева
- ИУАктриса
Ирина
Уханова
- Актёр
Антон
Макарский
- МИАктриса
Мария
Иващенко
- АШАктриса
Анастасия
Шестовская
- ЕИАктриса
Екатерина
Иванчикова
- Актёр
Евгений
Вальц
- ЭМАктриса
Элиза
Мартиросова
- АШСценарист
Анна
Шелегина
- АШПродюсер
Анна
Шелегина
- ЯАПродюсер
Яна
Андрейчикова
- ААПродюсер
Антон
Андрейчиков
- ОАПродюсер
Ольга
Аргинбаева
- КАХудожник
Константин
Ануфриев
- ДНМонтажёр
Динара
Незаметдинова
- ЯПКомпозитор
Яна
Писаревская