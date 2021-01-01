Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 40 смотреть онлайн
О сериале
В новой серии «Пятнышко» Капельки Цветняшки открывают альбом на белой страничке. Здесь Зайчонок Скок ждет малыша, чтобы найти предметы белого цвета в окружающем пространстве, узнать откуда берется молоко, помычать вместе с коровой и нарисовать ей пятнышки! «Мы корове пятнышки нарисуем. Молока мы вкусного раздобудем. Станет к нам корова мила, добра. Даст тебе и мне много молока» - поют друзья Зайчонка Скок с усердием выводя пятнышки! А после игры герои мультфильма показывают пример малышу, убирая за собой игрушки и попадают в волшебный мир сказочной колыбельной «Зимний лес».
Сериал Пятнышко 1 сезон 40 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
8.9 КиноПоиск
- ГОРежиссёр
Гаянэ
Охота
- МНРежиссёр
Марина
Нефедова
- ВСАктриса
Варвара
Саранцева
- ИУАктриса
Ирина
Уханова
- Актёр
Антон
Макарский
- МИАктриса
Мария
Иващенко
- АШАктриса
Анастасия
Шестовская
- ЕИАктриса
Екатерина
Иванчикова
- Актёр
Евгений
Вальц
- ЭМАктриса
Элиза
Мартиросова
- АШСценарист
Анна
Шелегина
- АШПродюсер
Анна
Шелегина
- ЯАПродюсер
Яна
Андрейчикова
- ААПродюсер
Антон
Андрейчиков
- ОАПродюсер
Ольга
Аргинбаева
- КАХудожник
Константин
Ануфриев
- ДНМонтажёр
Динара
Незаметдинова
- ЯПКомпозитор
Яна
Писаревская