Пятнышко
Wink
Детям
Цветняшки
1-й сезон
Пятнышко
8.82021, Пятнышко
Мультсериалы0+

Эта серия пока недоступна

Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 40 смотреть онлайн

О сериале

В новой серии «Пятнышко» Капельки Цветняшки открывают альбом на белой страничке. Здесь Зайчонок Скок ждет малыша, чтобы найти предметы белого цвета в окружающем пространстве, узнать откуда берется молоко, помычать вместе с коровой и нарисовать ей пятнышки! «Мы корове пятнышки нарисуем. Молока мы вкусного раздобудем. Станет к нам корова мила, добра. Даст тебе и мне много молока» - поют друзья Зайчонка Скок с усердием выводя пятнышки! А после игры герои мультфильма показывают пример малышу, убирая за собой игрушки и попадают в волшебный мир сказочной колыбельной «Зимний лес».

Сериал Пятнышко 1 сезон 40 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

8.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Цветняшки»