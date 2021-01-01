Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 40 смотреть онлайн

В новой серии «Пятнышко» Капельки Цветняшки открывают альбом на белой страничке. Здесь Зайчонок Скок ждет малыша, чтобы найти предметы белого цвета в окружающем пространстве, узнать откуда берется молоко, помычать вместе с коровой и нарисовать ей пятнышки! «Мы корове пятнышки нарисуем. Молока мы вкусного раздобудем. Станет к нам корова мила, добра. Даст тебе и мне много молока» - поют друзья Зайчонка Скок с усердием выводя пятнышки! А после игры герои мультфильма показывают пример малышу, убирая за собой игрушки и попадают в волшебный мир сказочной колыбельной «Зимний лес».



