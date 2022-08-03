Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 46 смотреть онлайн бесплатно

Сегодня с утра Цыплёнка Пи ждет сюрприз. Би-бип! Он выглядывает в окно, а там — автобус! «Я автобус бип-би-бип, развозить я всех привык. Если ты собрался в путь, заходи, садись, мой друг» — поет автобус. Цыплёнок Пи вместе с друзьями устраиваются на сиденьях и пристегиваются ремнями безопасности, а курочка Коко садится за руль. Поехали! В дороге мы изучим устройство автобуса и узнаем новые слова - мотор, руль, фары, тормоза, щетки-дворники. Во время езды друзья показывают жестами как заводится мотор, как автобус поворачивает вправо и влево, жмут на тормоза и показывают ручками как двигаются щетки-дворники. Предложите малышу повторять все эти движения за героями мультика.

