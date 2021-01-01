Снеговик
Wink
Детям
Цветняшки
1-й сезон
Снеговик
8.72021, Снеговик
Мультсериалы0+

Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 30 смотреть онлайн бесплатно

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Сюжет

На белой страничке у Зайчонка Скок как всегда по-зимнему снежно, но сегодня выпало особенно много снега, и можно играть в снежки и лепить снеговика! Малыши вместе с Зайчонком Скок и его друзьями научатся не только лепить снеговика из снега, но и рисовать его пальчиками. Повторяя за Зайчонком Скок и его друзьями, малыш освоит пальчиковое рисование закругленных линий. «Давай, дружок, рисуй кружок!» — поют герои сериала и показывают раз за разом, как правильно рисовать закругленные линии. Повторяйте эти упражнения с малышом для развития навыков рисования.

Сериал Снеговик 1 сезон 30 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

8.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Цветняшки»

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