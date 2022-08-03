В седьмой серии перед нами снова открывается синяя страничка нашего альбома. Волчонок У, любитель игр с водой, приглашает малыша познакомиться с дождиком! «Тучки на небе, дождик идёт, добрый Волчонок зонтик берёт!» — повторим за ним? Дождик разыгрался не на шутку, а озорные Капельки Цветняшки подхватили и унесли зонтик Волчонка У. Что же делать? Может быть, друзья смогут помочь? Да! Вот и они — и зонтик для У тоже тут! Можно снова веселиться, топать по лужам и хлопать в ладоши: «Брызги повсюду — весело нам!» А когда игра заканчивается, важно не забыть поблагодарить друзей за помощь. «Спасибо-пожалуйста — важные слова!» После таких активностей герои очень устали, и очень кстати оказывается спокойная песенка, настраивающая на сон. Под звуки колыбельной Волчонок поудобнее устраивается в своём бумажном кораблике и плывёт навстречу звёздам… и самым сладким снам!

