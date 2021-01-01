Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В пятнадцатой серии мы оказываемся на белой страничке волшебного альбома. Только почему-то ничего не видно! Здесь вовсю метёт метель, и даже дороги не различить под слоем снега: «На страничке белой метёт метель. Из снежинок крутится карусель…» Как же Капельки Цветняшки доберутся до своих друзей? Поможет ли Зайчонок Скок найти занесённые дорожки? У него есть идея получше — нарисовать их, «чтобы встреча всех друзей состоялась поскорей»! Опускаем пальчик в краску и проводим по альбомному листа линию — от жёлтой капельки к Цыплёнку, от синей — к Волчонку и так далее! Ура друзья нашлись! Вот и встретились друзья, и метель от нас ушла. На страничке белой мы вместе катимся с горы… Ну а после рисования и катания мы обязательно помоем ручки и отдохнём: звёзды уже зажгли в небе свои фонарики.



Сериал Метель 1 сезон 15 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.