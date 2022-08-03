Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 27 смотреть онлайн бесплатно

В этой серии рассказываем малышам какое замечательное время года – лето, а также знакомим их с водным миром и его обитателями. В жаркий солнечный денёк так приятно искупаться в речке! А ещё в реке живут рыбки. Волчонок У и его друзья нырнули в воду, подружились с рыбками и предлагают ребятам поиграть с ними в игру «Повтори за рыбкой». «Рыбки, рыбки, рыбки подарите нам улыбки!» — звучит песенка, под которую все весело танцуют и заодно изучают что такое «право» и что такое «лево». После водных забав волчонок угощает всех булочками и напоминает малышам как важно делиться с друзьями приятными вещами. А в конце серии, как обычно, звучит красивая колыбельная.

