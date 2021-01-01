Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Действие четвёртой серии мультфильма происходит на зелёной страничке волшебного альбома. Тут на каждом шагу лежат разные музыкальные инструменты! А вот и хозяин странички — Котёнок Мур. «Песни слушать будем ты и я!» — поёт он со сцены. Мур знакомит нас с барабаном, колокольчиком и дудочкой, предлагает послушать, как звучит каждый из этих инструментов. А потом затевает весёлую игру, в которой просит угадать инструмент на слух. Весёлая получилась игра! Но вот небо темнеет, птички на деревьях закрывают глаза, а веточки на деревьях склоняются от усталости: Котёнку пора спать. . .



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