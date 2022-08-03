Волчонок У
Wink
Детям
Цветняшки
1-й сезон
Волчонок У
8.82021, Волчонок У
Мультсериалы, Мюзикл0+

Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Во второй серии мультфильма «Цветняшки» наш волшебный альбом открывается на синей страничке. Здесь живёт Волчонок У. Он встречает малышей задорной песенкой и призывает изучать мир вокруг. Вместе с Волчонком малыши узнают, как ухаживать за цветами и поливать их, а попутно познакомятся со свойствами воды и понятиями «пустой — полный». После такого насыщенного дня важно хорошо отдохнуть, поэтому в конце мультика под нежные звуки колыбельной Волчонок У засыпает, уплывая на своём синем кораблике к звёздам. . .

Страна
Россия
Жанр
Мюзикл, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

8.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Цветняшки»