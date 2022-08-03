Во второй серии мультфильма «Цветняшки» наш волшебный альбом открывается на синей страничке. Здесь живёт Волчонок У. Он встречает малышей задорной песенкой и призывает изучать мир вокруг. Вместе с Волчонком малыши узнают, как ухаживать за цветами и поливать их, а попутно познакомятся со свойствами воды и понятиями «пустой — полный». После такого насыщенного дня важно хорошо отдохнуть, поэтому в конце мультика под нежные звуки колыбельной Волчонок У засыпает, уплывая на своём синем кораблике к звёздам. . .

