Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

В первой серии мультика «Цветняшки» малыши познакомятся с Цыплёнком Пи и его мамой — Курочкой Коко, живущими на жёлтой страничке волшебного альбома. Вместе с героями дети научатся здороваться при встрече и собирать пирамидку, а в конце настроятся на самые сладкие сны. И всё это — под замечательную музыку и песенки персонажей.

