Цыплёнок Пи
Wink
Детям
Цветняшки
1-й сезон
Цыплёнок Пи
8.82021, Цыплёнок Пи
Мультсериалы, Мюзикл0+

Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

В первой серии мультика «Цветняшки» малыши познакомятся с Цыплёнком Пи и его мамой — Курочкой Коко, живущими на жёлтой страничке волшебного альбома. Вместе с героями дети научатся здороваться при встрече и собирать пирамидку, а в конце настроятся на самые сладкие сны. И всё это — под замечательную музыку и песенки персонажей.

Страна
Россия
Жанр
Мюзикл, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

8.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Цветняшки»