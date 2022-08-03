На синей страничке утро! Волчонок У просыпается и наводит порядок. Тем временем к нему в гости прилетела красивая синяя бабочка! Но внезапно подувший ветер унес бабочку в пруд, а дождик намочил ее крылья. Бабочка никак не может освободиться и просит помочь ей. Волчонок У и его друзья спешат на помощь, дружная команда спасает бабочку и приглашает ее на чаепитие. В этой серии малыши научатся наводить порядок - в своих вещах и за столом. После просмотра серии можно вовлечь детей в уборку и закрепить навыки!

