Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн

Лисёнок Айяяй и его друзья на красной страничке покажут малышам как много веселых и полезных занятий можно придумать с обычной скамейкой. Котёнок Мур, Волчонок У, Зайчонок Скок, Цыплёнок Пи и Лисёнок Айяйяй по очереди играют в игру «По скамейке топ-топ-топ». Эта игра хорошо развивает координацию движений, чувство баланса, ловкость и силу. А еще, её можно легко повторить с ребенком на обычной скамейке во время прогулки во дворе. Нагуляв аппетит, друзья садятся пообедать и, заодно, знакомят ребят с таким столовым прибором как вилка. Заканчивается серия любимой колыбельной Лисёнка про ветерок.



Сериал Скамейка 1 сезон 23 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.