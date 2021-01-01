Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн

Скамейка
1-й сезон
Скамейка
8.8
2021, Скамейка
Мультсериалы
0+

О сериале

Лисёнок Айяяй и его друзья на красной страничке покажут малышам как много веселых и полезных занятий можно придумать с обычной скамейкой. Котёнок Мур, Волчонок У, Зайчонок Скок, Цыплёнок Пи и Лисёнок Айяйяй по очереди играют в игру «По скамейке топ-топ-топ». Эта игра хорошо развивает координацию движений, чувство баланса, ловкость и силу. А еще, её можно легко повторить с ребенком на обычной скамейке во время прогулки во дворе. Нагуляв аппетит, друзья садятся пообедать и, заодно, знакомят ребят с таким столовым прибором как вилка. Заканчивается серия любимой колыбельной Лисёнка про ветерок.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

8.9 КиноПоиск

