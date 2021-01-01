Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 53 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Приготовьте рюкзачки, сегодня Лисёнок Айяяй зовет всех в настоящий турпоход! Мы узнаем какие вещи нужно взять с собой туристу, что делать, чтобы не потеряться, научимся преодолевать разные препятствия в пути. А в конце — сделаем привал у костра. Серия подсказывает родителям, как можно поиграть с малышом в поход и заодно потренировать ловкость и координацию — попрыгать по «камушкам» через воображаемую лужу, пройти приставными шагами по узкой тропинке над «обрывом», проползти под «низкими �ветками». А в конце — отдохнуть и выпить чаю у костра.



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