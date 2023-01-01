WinkВсе подборкиВоенные сериалы
Военные сериалы
9.0
Операция «Карпаты»
2024
8.5
Царство
2024
8.9
По зову сердца
2024
8.5
Закрытый уровень
2023
Бесплатно
8.5
Коре-киданьские войны
2023
9.0
Операция «Неман»
2023
9.1
СМЕРШ. Продолжение
2022
Бесплатно
8.2
Учености плоды
2021
9.1
Алп-Арслан: Великий Сельджук
2021
Бесплатно
9.1
Пробуждение: Великие Сельджуки
2020
9.1
Крепкая броня
2019
Бесплатно
8.6
Цветок фасоли
2019
9.6
Потомки солнца
2016
Бесплатно
9.2
Свидание с �войной
2016
Бесплатно
8.5
Агент
2014
9.2
Воскресший Эртугрул
2014
8.8
Задания особой важности: Операция «Тайфун»
2013
Бесплатно
9.3
Военная разведка: Северный фронт
2012
Бесплатно
9.2
Военная разведка: Первый удар
2012
Бесплатно
9.0
Доставить любой ценой
2011
Бесплатно
9.4
Великолепный век
2011
9.3
Военная разведка: Западный фронт
2010
Бесплатно
9.2
Туман
2010
Бесплатно
8.9
Стройбатя
2010
Бесплатно
8.4
Сорокопятка
2008
Бесплатно
9.3
Рим (в переводе Гоблина)
2005
9.1
Рим
2005
9.5
Солдаты
2004
9.2
Война Фойла
2002
8.9
Хлеб — имя существительное
1988
8.6
Приказ
1987
9.6
Противостояние
1985
9.1
Русь изначальная
1985
9.4
Остров сокровищ (1982)
1982
9.2
Эскадрон гусар летучих
1980
9.2
Время выбрало нас
1979
9.5
Блокада: Фильм 2
1977
9.3
Блокада: Фильм 1
1974
9.7
Семнадцать мгновений весны
1973
9.7
А зори здесь тихие
1972
8.2
Белая земля
1970
8.9
Руины стреляют…
1970
9.3
Балтийское небо
1960
9.6
Тихий Дон (1957)
1957