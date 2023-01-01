Белая земля (сериал, 1970) смотреть онлайн
8.21970, Белая земля 1 сезон
Военные, Драмы12+
Сезоны и серии
Сюжет
Операция «Хольцауге» - фашистский план уничтожения советских кораблей и самолетов на подступах к Мурманску, реализация которого состоялась в 1942 году. У острова Безымянный, налетев на мины, затонул советский корабль, а чудом спасшийся инженер Окулич попал в плен. Однако сумел освободиться и даже прихватил с собой немецкого офицера Риттера. За неделю трудного пути к материку он узнает от немца о плане «Хольцауге». Через 30 лет на острове Без�ымянном при строительстве астрофизической станции происходит взрыв. И теперь Окуличу предстоит выяснить все подробности старой операции в Мюнхене...
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb