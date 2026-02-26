Победа (сериал, 1984) смотреть онлайн
1984, Победа 1 сезон
Драма, Военный18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
О сериале
В основе фильма политические события: Потсдамская конференция глав трех держав 1945 года и Хельсинкское совещание европейских стран за мир и безопасность 1975 года. Советский военный корреспондент Михаил Воронов и его коллега американец Чарльз Брайт познакомились в победные майские дни 1945 года и теперь им предстоит новая встреча...
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.0 IMDb