Победа (сериал, 1984) сезон 1 смотреть онлайн

В основе фильма политические события: Потсдамская конференция глав трех держав 1945 года и Хельсинкское совещание европейских стран за мир и безопасность 1975 года. Советский военный корреспондент Михаил Воронов и его коллега американец Чарльз Брайт познакомились в победные майские дни 1945 года и теперь им предстоит новая встреча...

