Победа. Часть 2
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1-й сезон
Победа. Часть 2

Победа (сериал, 1984) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.21984, Победа. Часть 2
Драма, Военный18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В основе фильма политические события: Потсдамская конференция глав трех держав 1945 года и Хельсинкское совещание европейских стран за мир и безопасность 1975 года. Советский военный корреспондент Михаил Воронов и его коллега американец Чарльз Брайт познакомились в победные майские дни 1945 года и теперь им предстоит новая встреча...

Страна
СССР, Германия, Финляндия
Жанр
Военный, Исторический, Драма
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.1 IMDb